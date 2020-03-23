Италия

Пандемия коронавируса выбила капитана Аталанты из колеи.

Алехандро Гомес сомневается в том, что мир снова станет таким как прежде и не может найти для себя мотивацию думать о футболе.

"Я не могу сейчас даже думать о футболе, – цитирует экс-вингера Металлиста Tuttosport. – Да, я стараюсь поддерживать форму, заставляя себя заниматься по полтора-два часа в день, но очень трудно поддерживать концентрацию и мотивацию. Футбол сейчас — это последнее, что меня интересует".

"Я не знаю, вернемся ли мы к игре и нормальной жизни этим летом и вообще вернемся ли когда бы то ни было к прежней жизни. Каждый день приходят ужасные новости, и трудно при этом сохранять позитивный настрой. Остается только ждать".

"За последние 4 года мы сделали Бергамо счастливым, Аталанта принесла повод нашим согражданам гордиться городом и командой. А что происходит сейчас? Но я все-таки верю в победу. Я слишком хорошо знаю жителей Бергамо. Это жесткие и крепкие люди, которые никогда не сдаются. И теперь на таких, как они, вся наша надежда".

Ранее капитан Аталанты говорил, что из-за пандемии и карантина Бергамо напоминает кадры из фильма ужасов.

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