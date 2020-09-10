Италия

Отмечающий 100-летие клуб решил особо не оригинальничать.

Компания Puma разработала для Сассуоло домашний и выездной комплект формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт "нероверди".

Нынешним летом Сассуоло отпраздновал 100-летний юбилей со дня основания, поэтому сезон-2020/21 станет для клуба особенным. Несмотря на это, сама форма выдержана в классических цветах и стиле.

В домашних матчах команда будет играть в полосатой черно-зеленой форме, а на выезде — в белой с зеленой полосой на груди.

Единственной действительно оригинальной деталью станет эмблема, с которой Сассуоло будет выступать в стартующем 19 сентября сезоне.