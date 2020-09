Италия

Бронзовый призер чемпионата Италии продемонстрировал домашнюю, выездную и резервную формы.

Компания Joma разработала для Аталанты три комплекта игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт четвертьфиналиста Лиги чемпионов.

Как говорится в официальном пресс-релизе, новая форма сочетает в себе прошлое, настоящее и будущее клуба, и изготовлена с использованием новейших технологий.

Домашний комплект формы имеет традиционную, черно-синюю расцветку.

⚫️🔵 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐢𝐭 2020/21 😍



🏠 Stile retrò con un forte richiamo al passato.

🏠 Retro style with a strong reference with the past.



Find out more 👉 https://t.co/FGucLAdQR3#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #JomaTeam pic.twitter.com/ybvZbjD1ze — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020

На выезде Руслан Малиновский и компания будут играть в белом.

⚫️🔵 𝘈𝘸𝘢𝘺 𝘬𝘪𝘵 2020/21 🚀

⠀

✈️ Un disegno asimmetrico e futuristico.

✈️ An asymmetrical and futuristic design.



Find out more 👉 https://t.co/Bz0sED4FpT#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #JomaTeam pic.twitter.com/g49uqnb1Ir — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020

Третий комплект выполнен в сером тоне с сине-черными элементами.