Бронзовый призер чемпионата Италии продемонстрировал домашнюю, выездную и резервную формы.
Фото ФК Аталанта
04 сентября 2020, 16:40
Компания Joma разработала для Аталанты три комплекта игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт четвертьфиналиста Лиги чемпионов.
Как говорится в официальном пресс-релизе, новая форма сочетает в себе прошлое, настоящее и будущее клуба, и изготовлена с использованием новейших технологий.
Домашний комплект формы имеет традиционную, черно-синюю расцветку.
На выезде Руслан Малиновский и компания будут играть в белом.
Третий комплект выполнен в сером тоне с сине-черными элементами.