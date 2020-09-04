Компания Joma разработала для Аталанты три комплекта игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт четвертьфиналиста Лиги чемпионов.

Как говорится в официальном пресс-релизе, новая форма сочетает в себе прошлое, настоящее и будущее клуба, и изготовлена с использованием новейших технологий.

Домашний комплект формы имеет традиционную, черно-синюю расцветку.

На выезде Руслан Малиновский и компания будут играть в белом.

Третий комплект выполнен в сером тоне с сине-черными элементами.