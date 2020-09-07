Рома на своем официальном сайте презентовала новый комплект формы, который станет третьим для команды в сезоне-2020/21.

Новая экипировка "волков" выпустилась под брендом Nike и выполнена в черном цвете со вставками оранжевого и белого цвета с принтом.

Напомним, ранее римляне также продемонстрировали домашнюю форму на будущий сезон, которая заметно отличается от комплектов из предыдущих розыгрышей.