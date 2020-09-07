Италия 07 сентября 2020, 12:52 Рома презентовала третью форму на сезон-2020/21 Запасной комплект формы римлян выполнен в черном цвете с оранжевыми и белыми вставками. Третья форма Ромы, Фото ФК Рома 07 сентября 2020, 12:52 Рома на своем официальном сайте презентовала новый комплект формы, который станет третьим для команды в сезоне-2020/21. Новая экипировка "волков" выпустилась под брендом Nike и выполнена в черном цвете со вставками оранжевого и белого цвета с принтом. 📸 | A closer look at the new kit! 🟧⬛️ More ➡️ https://t.co/G6mFgVTHHI pic.twitter.com/qbZEDlpwXL — AS Roma English (@ASRomaEN) September 7, 2020 римляне также продемонстрировали домашнюю форму на будущий сезон, которая заметно отличается от комплектов из предыдущих розыгрышей. Команды Рома Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте