Италия

Неаполитанцы решили сделать ставку не на оригинальность, а на новые технологии.

Компания Kappa разработала для Наполи три варианта игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

Дизайн формы является классическим и элегантным, сама экипировка выполнена в традиционных для клуба цветах — голубом (первый комплект), белом (второй) и сером (третий), который также раньше клуб уже использовал.

Однако при этом в комплектах SSC Napoli Kombat Pro 2021 использованы новейшие технологии, которые делают форму удобной и практичной.

Сверхлегкая ткань, выполненная по технологии Hidroway гарантирует воздухопроницаемость и теплоотвод, а швы из эластичного нейлона исключают трение о кожу.