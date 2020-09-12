Италия

Главный тренер неаполитанцев прокомментировал ситуацию вокруг сенегльца.

Дженнаро Гаттузо заверил, что Кулибали можно заполучить только за назначенную цену. Также тренер отметил трудности в переговорном процессе с Манчестер Сити.

"У Кулибали есть точная цена, и если Наполи не получит запрашиваемые деньги, он не уйдет.

Как мы можем вести нормальные и спокойные переговоры с Манчестер Сити о продаже Кулибали? Они не будут разговаривать с нами напрямую из-за сделки по Жоржиньо два года назад", — приводит слова тренера Goal.

Напомним, что Александр Зичненко выслушает предложение Наполи, если Манчестер Сити сделает его частью сделки по Кулибали.