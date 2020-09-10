Италия

Восходящая звезда сборной Венгрии и РБ Зальцбург Доминик Собослаи может оказаться в Серии А.

Наполи рассматривает возможность приобретения центрального полузащитника РБ Зальцбург Доминика Собослаи — уверяет Gazzetta dello Sport.

"Партенопеи" рассматривают 19-летнего венгра в качестве возможной замены ушедшему в Эвертон Аллану. За Доминика РБ Зальцбург рассчитывает получить 40 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что заменой Аллана в Наполи может стать Жордан Верету.

Собослаи провел 10 матчей в составе национальной сборной Венгрии (2 гола) и выступал за Лиферинг (42 матча во всех турнирах, 16 голов) и РБ Зальцбург (61, 17).