Италия

Krause Group может стать четвертой компанией из США, владеющей клубами Серии А.

Семейство Краузе нацелилось на контрольный пакет акций Пармы — сообщает Financial Times.

По информации авторитетного источника, американские миллиардеры до конца нынешней недели должны завершить сделку по приобретению 60% акций клуба.

Также среди претендентов на "крестоносцев" есть инвесторы из Катара, но фаворитом гонки является Krause Group, чье состояние по итогам 2019 года оценивалось в 2,8 миллиарда долларов.

Если сделка состоится, то Парма станет четвертым клубом Серии А, которым владеют инвесторы из США, после Милана, Ромы и Фиорентины.