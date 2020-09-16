Италия

Новичок Серии А усилится французским игроком.

Полузащитник Интера Люсьен Агуме станет игроком Специи, сообщает Sky Sport 24.

"Орлята" договорились об аренде молодого хавбека и должны подписать его в ближайшее время.

Агуме перешел в Интер летом 2019-го из Сошо за 4,5 млн евро. В прошлом сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в футболке "нерадзурри".

Действующий контракт Агуме с Интером рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Специя арендовала у Аталанты защитника Федерико Маттьелло и нападающего Роберто Пикколи.