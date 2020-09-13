Италия

Свейн Арон Гудйонсен отправился в аренду в Данию.

Специя и Оденсе согласовали трансфер сына легендарного исландца Эйдура Гудйонсена — сообщил официальный сайт новичка Серии А.

22-летний нападающий проведет сезон-2020/21 в Дании, после чего Оденсе сможет выкупить его.

Свейн Арон Гудйонсен выступал за юношеские и молодежные сборные Исландии (всего 28 матчей и 7 голов). На клубном уровне в его активе выступления за ХК (15 матчей во всех турнирах, 6 голов), Валюр (24, 2), Брейдаблик (29, 7), Специю (24, 3), и Равенну (11, 1).