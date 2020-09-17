Италия

"Россоблу" увеличили количество опций в атакующей линии.

Болонья на правах арендного соглашения подписала нападающего Интера Эдоардо Вергони, сообщает официальный сайт "россоблу".

Итальянец будет выступать за Болонью до лета 2021 года. На его счету есть матчи за юношескую сборную.

Отметим, что "россоблу" в текущее трансферное окно всерьез присматривались к нападающему Динамо Владиславу Супряге.

Вполне вероятно, что Болонья вернется к кандидатуре украинца уже в следующее трансферное, ведь нападающий еще на год решился остаться в Динамо.