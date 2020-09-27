Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов одного из самых результативных матчей второго тура чемпионата Италии.

Наполи не оставил ни единого шанса Дженоа в матче второго тура Серии А.

Мячи в ворота гостей влетали на любой вкус, и крупная победа позволила команде Дженнаро Гаттузо за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей возглавить турнирную таблицу.

Наполи – Дженоа 6:0

Голы: Лосано, 10, 65, Зьелиньски, 46, Мертенс, 57, Эльмас, 69, Политано, 72.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 46), Кулибали, Хисай – Фабиан Руис, Зьелиньски (Гулям, 73) – Лосано (Политано, 66), Мертенс (Лоботка, 66), Инсинье (Эльмас, 23) – Осимхен.

Дженоа: Маркетти – Гольданига, Масьелло, Бираски – Дзаппакоста, Лерагер (Радованович, 70), Бадель (Берами, 64), Зайц (Пандев, 55), Пеллегрини (Гильоне, 54) – Пьяца (Мелегони, 70), Дестро.

Предупреждения: Осимхен – Дестро, Масьелло.