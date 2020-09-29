Италия

Новичок Серии А хочет усилиться экс-форвардом Вероны.

Бывший нападающий Вероны Джампаоло Паццини попал в сферу интересов Специи, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

"Орлята" планируют укрепить линию нападения после старта сезона в Серии А и хотят подписать опытного форварда. В данный момент руководство клуба ведет переговоры с агентом 36-летнего форварда.

Паццини стал свободным агентом минувшим летом, покинув Верону после двух лет в клубе. В прошлом сезоне нападающий провел 16 матчей в футболке "сине-желтых", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Специя арендовала полузащитника Интера Люсьена Агуме.