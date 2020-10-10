Италия

Хавбек высказался об игре с партнером по команде.

Полузащитник Фиорентины Борха Валеро прокомментировал свои выступления за новую команду.

"Мои личные цели такие же, как и у команды. Я не ставлю перед этим никаких личных целей. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Надеюсь, мы сможем продвинуться вверх по таблице, но для этого нам нужно выступить на поле хорошо".

"Независимо от своего опыта и возраста, Рибери по-прежнему является игроком мирового класса. Он доказал это на протяжении многих лет в Баварии и во Франции".

"Он единственный в своем роде, и нам повезло, что мы можем увидеть его в действии здесь. Я постараюсь узнать у него все, что смогу", — сказал Борха Валеро Viola TV.

Ранее сообщалось, что руководство клуба может пригласить на должность тренера Маурицио Сарри.