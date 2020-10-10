Италия

Римляне ведут переговоры по новому договору с боснийцем.

Нападающий Эдин Джеко может подписать новое соглашение с Ромой, сообщает издание Corriere dello Sport.

Стороны ведут переговоры по новому контракту и вскоре могут согласовать условия сотрудничества. Босниец мог минувшим летом присоединиться к Ювентусу, однако остался в римском клубом и теперь готов связать свое будущее с "волками".

Действующий контракт Джеко с Ромой рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне 34-летний игрок провел 2 поединка в футболке "джаллоросси", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Рома рассматривает вариант с приглашения тренера Маурицио Сарри.