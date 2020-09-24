Италия

Футбольный Чак Норрис угрожает китайскому вирусу.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович подтвердил, что действительно заболел коронавирусом. Швед не преминул высказаться в свойственном ему стиле.

"У меня был отрицательный тест на Covid вчера и позитивный сегодня. Ни симптомов, ничего. Коронавирус дерзнул бросить мне вызов. Плохая идея", — написал Златан в Твиттере.

По данным Worldometers, коронавирусом заразились свыше 32 млн человек. Около миллиона из них умерли, а почти 24 млн – выздоровели.

Ознакомиться с полной и оперативной информацией о коронавирусе в Украине вы можете на сайте Министерства здравоохранения нашей страны.