Как и обещал Златан Ибрагимович, коронавирус с ним не справился.
Златан Ибрагимович, Getty Images
09 октября 2020, 19:13
Тест на COVID-19 нападающего Милана Златана Ибрагимовича дал отрицательный результат — сообщил сам футболист в своем Твиттере.
Положительный тест швед сдал накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Бодо Глимт. Узнав об этом, Ибра в своем стиле заявил: "Коронавирус дерзнул бросить мне вызов? Плохая идея".
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у еще одного игрока Милана — Маттео Габбьи, а защитник Лео Дуарте продолжает находиться на карантине.