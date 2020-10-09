Италия

Как и обещал Златан Ибрагимович, коронавирус с ним не справился.

Тест на COVID-19 нападающего Милана Златана Ибрагимовича дал отрицательный результат — сообщил сам футболист в своем Твиттере.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

Положительный тест швед сдал накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Бодо Глимт. Узнав об этом, Ибра в своем стиле заявил: "Коронавирус дерзнул бросить мне вызов? Плохая идея".

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у еще одного игрока Милана — Маттео Габбьи, а защитник Лео Дуарте продолжает находиться на карантине.