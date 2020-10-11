Экс-тренер чемпионов мира Марчелло Липпи оценил самых перспективных итальянских тренеров.
Марчелло Липпи, Getty Images
11 октября 2020, 22:12
Во время Фестиваля спорта, устроенного Gazzetta dello Sport, тренер чемпионов мира 2006 года Марчелло Липпи дал прогноз на будущую карьеру тренеров Наполи и Ювентуса — Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло.
"Гаттузо — это тренер, в котором я более всего вижу самого себя, – цитирует мэтра Gazzetta dello Sport. – Когда дело доходит до Рино, у всех он ассоциируется с характером, спортивной злостью, духом соперничества. Однако все не так просто. Он из тех тренеров, которые могут заставить команду играть, как ему необходимо, и для этого использует все возможные средства".
"Что касается Пирло, то первое, что приходит на ум, думая о нем — талант! У него есть современные идеи, он умен, но при этом у него есть качество, которое невозможно выработать: способность находить общий язык с игроками. Причем любого уровня, в том числе и звездного, поскольку он и сам был звездой".
"Мне кажется, что его тренерская карьера будет складываться как у Зидана. Да, у него нет опыта работы с молодежью, как у Зинедина, но во всем остальном они очень похожи. И они оба всегда умели проникать в головы игрокам и понимать, как влиять на футболистов".
Ранее Липпи назвал Зидана лучшим игроком, с которым ему доводилось встречать, а, по его мнению, Гаттузо уступает только Антонио Конте из современных итальянских клубных тренеров.