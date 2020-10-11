Италия

Экс-тренер чемпионов мира Марчелло Липпи оценил самых перспективных итальянских тренеров.

Во время Фестиваля спорта, устроенного Gazzetta dello Sport, тренер чемпионов мира 2006 года Марчелло Липпи дал прогноз на будущую карьеру тренеров Наполи и Ювентуса — Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло.

"Гаттузо — это тренер, в котором я более всего вижу самого себя, – цитирует мэтра Gazzetta dello Sport. – Когда дело доходит до Рино, у всех он ассоциируется с характером, спортивной злостью, духом соперничества. Однако все не так просто. Он из тех тренеров, которые могут заставить команду играть, как ему необходимо, и для этого использует все возможные средства".

"Что касается Пирло, то первое, что приходит на ум, думая о нем — талант! У него есть современные идеи, он умен, но при этом у него есть качество, которое невозможно выработать: способность находить общий язык с игроками. Причем любого уровня, в том числе и звездного, поскольку он и сам был звездой".

"Мне кажется, что его тренерская карьера будет складываться как у Зидана. Да, у него нет опыта работы с молодежью, как у Зинедина, но во всем остальном они очень похожи. И они оба всегда умели проникать в головы игрокам и понимать, как влиять на футболистов".

Ранее Липпи назвал Зидана лучшим игроком, с которым ему доводилось встречать, а, по его мнению, Гаттузо уступает только Антонио Конте из современных итальянских клубных тренеров.