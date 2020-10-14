Италия

Португальца не будет в первом туре еврокубка против Динамо, но ко второму он стремится успеть.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду, у которого обнаружили коронавирус, может вернуться в Италию, чтобы проходить карантин именно там, сообщает A Bola. В Италии ему нужно будет провести на карантине 10 дней, а не 14, как в Португалии.

За три дня до окончания карантина Роналду пройдет тест на коронавирус. Если результаты окажутся отрицательными, он сможет сыграть против Барселоны 28 октября.

Отлет Роналду в расположение сборной Португалии вызывал недовольство в Италии, поскольку у двух сотрудников Ювентуса перед тем обнаружили коронавирус. Таким образом, он нарушил то, что в Италии называют "добровольной изоляцией".

Компанию в группе Динамо, Ювентусу и Барселоне составит Ференцварош, ведомый Сергеем Ребровым.