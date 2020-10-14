Португалец решил продолжить изоляцию в Италии.
Криштиану Роналду, Getty Images
14 октября 2020, 22:38
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, у которого ранее диагностировали коронавирус, медицинским рейсом вернулся в Италию. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Ранее звездный футболист находился на карантине в Португалии, однако он решил вернуться в Турин, чтобы пройти там 10-дневный карантин и успеть сыграть против Барселоны в поединке группового этапа Лиги чемпионов.
Сообщалось, что Криштиану должен сдать отрицательный тест на коронавирус минимум за неделю до встречи с каталонцами, которая запланирована на 28 октября.
Напомним, руководство Ювентуса приняло решение отправить всю первую команду на карантин после того, как полузащитник Вестон Маккенни заболел коронавирусом.