Италия

Португалец решил продолжить изоляцию в Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, у которого ранее диагностировали коронавирус, медицинским рейсом вернулся в Италию. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Ранее звездный футболист находился на карантине в Португалии, однако он решил вернуться в Турин, чтобы пройти там 10-дневный карантин и успеть сыграть против Барселоны в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Криштиану должен сдать отрицательный тест на коронавирус минимум за неделю до встречи с каталонцами, которая запланирована на 28 октября.

Напомним, руководство Ювентуса приняло решение отправить всю первую команду на карантин после того, как полузащитник Вестон Маккенни заболел коронавирусом.