Нападающий Анте Ребич не успеет восстановиться после травмы.
Анте Ребич, Getty Images
15 октября 2020, 16:50
В миланском дерби тренер "россонери" Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Анте Ребича — утверждает MilanNews.
Врачи Милана решили, что хорватский нападающий, получивший травму локтя в сентябрьском поединке Серии А против Кротоне, еще не готов играть, хотя ранее рассчитывали на его восстановление.
Ребич выступал за Милан в аренде из Айнтрахта Ф в сезоне-2019/20 (30 матчей во всех турнирах, 12 голов), а в нынешнем сезоне стал полноправным игроком "дьяволов" (2, 0).
Матч четвертого тура чемпионата Италии Интер — Милан состоится в субботу, 17 октября.