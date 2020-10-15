Италия

Нападающий Анте Ребич не успеет восстановиться после травмы.

В миланском дерби тренер "россонери" Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Анте Ребича — утверждает MilanNews.

Врачи Милана решили, что хорватский нападающий, получивший травму локтя в сентябрьском поединке Серии А против Кротоне, еще не готов играть, хотя ранее рассчитывали на его восстановление.

Ребич выступал за Милан в аренде из Айнтрахта Ф в сезоне-2019/20 (30 матчей во всех турнирах, 12 голов), а в нынешнем сезоне стал полноправным игроком "дьяволов" (2, 0).

Матч четвертого тура чемпионата Италии Интер — Милан состоится в субботу, 17 октября.