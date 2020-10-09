Италия

К Шкриниару и Бастони присоединились Наингголан, Гальярдини и Раду.

Коронавирус в очередной раз не обошел стороной миланский Интер, который на своем официальном сайте объявил о трех новых случаях заражения.

Помимо защитников Милана Шкриниара и Алессандро Бастони, положительный тест на COVID-19 сдали полузащитники Раджа Наингголан и Роберто Гальярдини, а также вратарь Ионуц Раду.

Следующее тестирование команды на коронавирус запланировано на завтра, 10 октября. Всего в Интере на данный момент обнаружено пять случаев заражения COVID-19.