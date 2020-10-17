Италия

Тем не менее, игра с Удинезе состоится.

Официальный сайт Пармы сообщает, что уже у пяти футболистов первой команды тест на коронавирус показал положительный результат.

Отмечается, что остальная команда продолжает подготовку к поединку Серии А против Удинезе, вопрос о проведении которого рассматривался специальными органами.

Тем не менее, местное управление здравоохранения дало разрешение на проведение матча, который состоится 18-го октября в 19:00.

Ранее сообщалось, что Ювентус решил отменить предматчевую пресс-конференцию из-за карантина.