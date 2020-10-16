Италия

Руководство клуба решило не нарушать изоляцию.

Предматчевая пресс-конференция Ювентуса накануне матча четвертого тура чемпионата Италии против Кротоне не состоится — сообщает Calciomercato.

Из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в первой и молодежной командах "бьянконери" футболисты и тренеры помещены в изоляцию от внешнего мира, поэтому Андреа Пирло общаться с журналистами не будет.

Матч Кротоне — Ювентус запланирован на субботу, 17 октября. Начало в 21:45 по киевскому времени.