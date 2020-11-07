Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата Италии против Аталанты.

Антонио Конте настроен оптимистично перед матчем 7-го тура Серии А в Бергамо, но понимает, что будет непросто.

"Мы сейчас не обращаем внимания на место в турнирной таблице, – цитирует пресс-конференцию тренера Интера Rai Sport. – Мы должны идти своим путем. Обычно, если команда играет хорошо, она добивается успеха и зарабатывает три очка".

"Но чтобы играть хорошо и добиваться результата, надо очень много работать. К примеру, матч против Аталанты в Бергамо потребует от нас максимальной затраты сил. Чтобы выбраться оттуда невредимыми, нам придется продемонстрировать свою лучшую игру, Ведь это отличная команда с квалифицированным тренером".

Также Конте успокоил всех поклонников Интера, волнующихся за здоровье Ромелу Лукаку: "Он тренировался, будет включен в заявку на матч и сыграет".

Матч Аталанта — Интер состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.