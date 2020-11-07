Италия

У игроков Интера Роберто Гальярдини и Ионуца Раду подозрение на коронавирус.

Тесты на коронавирус полузащитника Роберто Гальярдини и вратаря Ионуца Раду дали неопределенный результат — сообщает Tuttomercatoweb.

Оба игрока пропустили субботнюю тренировку, ожидая результатов повторных тестов. Учитывая, что положительный анализ сдал третий вратарь Интера Даниэле Паделли, страховать опытнейшего Самира Хандановича в матче против Аталанты придется 18-летнему Филипу Станковичу.

Матч Аталанта — Интер запланирован на воскресенье, 8 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.