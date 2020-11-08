Италия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура чемпионата Италии.

В седьмом туре Серии А состоится одно из дерби Ломбардии, в котором Аталанта примет Интер.

Аталанта — Интер

Воскресенье, 8 ноября, 16:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В последних двух чемпионатах обе команды занимают места в первой четверке, причем финишируют по соседству. Но если для Аталанты каждый сезон — это шаг наверх, то Интер уже который год может лишь мечтать о возвращении на свое законное (как считают поклонники "змеев") первое место.

Аталанта, несмотря на свой установившийся статус команды, которая привыкла решать все свои вопросы в атаке, в последних семи встречах с Интером в Серии А выиграла лишь раз, в ноябре 2018 года (4:1). И, что самое удивительное, не смогла забить в четырех из последних шести очных поединков.

Обе команды проиграли на неделе свои матчи в Лиге чемпионов, причем Аталанта была попросту разгромлена Ливерпулем, поэтому изо всех сил будет стараться победить и оторваться от нынешнего соперника и приблизиться (или хотя бы не увеличить отставание) к еще одной команде из Милана, возглавляющей турнирную таблицу.

Обе команды не избежали кадровых потерь. Хозяевам точно не помогут такие ключевые игроки, как Госенс и Де Роон, а присутствие Хатебура и Ромеро находится под вопросом. Зато вновь попал в заявку основной вратарь Голлини, но вытеснит ли он из состава Спортьелло — большой вопрос.

У Интера вернулись к тренировкам Бастони и Шкриниар, но их форма пока под вопросом. А вот полузащитника Гальярдини и второго вратаря Раду в Бергамо мы можем и не увидеть, поскольку их тесты на коронавирус были сомнительны. Зато точно положительный результат у третьего голкипера Паделли.

Самый актуальный вопрос — здоровье Лукаку. На пресс-конференции Антонио Конте сказал, что бельгийский форвард приступил к тренировкам и сможет сыграть, но вряд ли выйдет в стартовом составе.

Интересные факты

– Команды провели между собой 124 матча во всех турнирах: 25 побед Аталанты, 32 ничьи и 67 побед Интера.

– В Бергамо в Серии А Аталанта и Интер играли 60 раз: 16 побед хозяев, 21 ничья и 23 победы гостей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Интер завершился со счетом 0:2.

– Беспроигрышная выездная серия Интера в чемпионате составляет 9 матчей.

– Аталанта пропускает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Де Роон, Госенс, Кальдара, Пиччини — Весино, Сенси, Паделли.

Под вопросом: Хатебур, Ромеро — Лукаку, Гальярдини, Раду.