Неаполитанцы победили на выезде благодаря голу Осимхена.
Наполи в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии отправился в гости к Болонье и добился минимальном победы.
Единственный гол неаполитанцев забил Виктор Осимхен в середине первой половины игры.
Болонья — Наполи 0:1
Гол: Осимхен, 23
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Денсвил (Виньято, 70), де Сильвестри — Домингес (Сванберг, 62), Сориано, Схутен — Орсолини, Паласио, Барроу.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Хюсай — Бакайоко, Фабиан Руис, Инсинье (Элмаз, 83), Лосано (Политано, 76) — Осимхен (Петанья, 83), Мертенс (Зелиньски, 76).
Предупреждения: Домингес, Данило, Схутен