Италия

Сергей Серебренников прокомментировал слухи о будущем Руслана Малиновского в Аталанте.

Представляющий интересы Руслана Малиновского экс-игрок сборной Украины Сергей Серебренников ничего не знает о возможных переговорах Интера и Аталанты.

"Я много чего читал в прессе за последние дни, но мне ничего не известно о том, связывался ли Интер с Аталантой, – цитирует Серебренникова Calciomercato. – Руслан всем доволен в Аталанте, он провел хороший прошлый сезон и является частью проекта Гасперини".

"Если предложения поступят — мы их обсудим, но сейчас не подходящее время, чтобы думать о других клубах. Руслан сосредоточен на исполнении своих контрактных обязательств перед Аталантой".

"Интер — топ-клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте — хороший тренер, но на данный момент Малиновский — игрок Аталанты. А поскольку нет ничего конкретного, то и говорить од этом некорректно".

В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 7-ми матчах чемпионата Италии (3 в стартовом составе) и 2 в Лиге чемпионов (0).

Ранее об интересе Интера к Малиновскому писал журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.