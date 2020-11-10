Сергей Серебренников прокомментировал слухи о будущем Руслана Малиновского в Аталанте.
Руслан Малиновский, Getty Images
10 ноября 2020, 20:34
Представляющий интересы Руслана Малиновского экс-игрок сборной Украины Сергей Серебренников ничего не знает о возможных переговорах Интера и Аталанты.
"Я много чего читал в прессе за последние дни, но мне ничего не известно о том, связывался ли Интер с Аталантой, – цитирует Серебренникова Calciomercato. – Руслан всем доволен в Аталанте, он провел хороший прошлый сезон и является частью проекта Гасперини".
"Если предложения поступят — мы их обсудим, но сейчас не подходящее время, чтобы думать о других клубах. Руслан сосредоточен на исполнении своих контрактных обязательств перед Аталантой".
"Интер — топ-клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте — хороший тренер, но на данный момент Малиновский — игрок Аталанты. А поскольку нет ничего конкретного, то и говорить од этом некорректно".
В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 7-ми матчах чемпионата Италии (3 в стартовом составе) и 2 в Лиге чемпионов (0).
Ранее об интересе Интера к Малиновскому писал журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.