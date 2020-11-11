Испания

Турецкий полузащитник может перебраться в Атлетико.

Атлетико собирается подписать контракт с полузащитником Милана Хаканом Чалханоглу, сообщает As.

Турецкий футболист присоединился к Милану в 2017 году, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.

Ввиду этого, "матрасники" уже в январе смогут подписать с полузащитником предварительный контракт, а летом заполучить его бесплатно.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу может подписать новое соглашение с "россонери", если они предложат ему высокую зарплату.