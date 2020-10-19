Англия

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Арсенал выплатил своему полузащитнику Месуту Озилу бонус лояльности в размере 8 миллионов фунтов.

Был один, да и тот в Тоттенхэм вернулся:

Пишите на почту редакции, если вдруг отказываться будете:

Французское издание France Football планирует путем голосования определить сборную лучших футболистов всех времен, а на позицию опорного полузащитника (!) среди номинантов оказались Пирло, Хави, Джеррард и Зеедорф.

Ну спасибо, наверное.

Появилась информация, что скауты Милана наблюдали за Миколенко в матчах против Франции и Германии.

Это получается, что на Испанию они не остались?

Легенда Барселоны Карлес Пуйоль признался, что в свое время рассматривал вариант с переездом в Милан: "Я мог бы перейти в Милан — всегда мечтал сыграть с Мальдини".

Теперь мы знаем одну несбывшуюся мечту Шапаренко:

Сборная Украины впервые в истории обыграла Испанию, а произошло это в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Клубы АПЛ требуют отставки председателя правления Английской футбольной лиги Рика Пэрри за пособничество проекту "Большая Картина".

После поединка со сборной Боливии у Лионеля Месси произошел конфликт с членом тренерского штаба соперников Лукасом Наве: "Е* твою мать, лысый! Что с тобой не так?!"

Чего только не сделаешь, чтобы продлить контракт с Барселоной:

Операция провалена. Пеле, вас раскрыли:

Наполи присудили техническое поражение в матче с Ювентусом и списали одно очко.

Кейн 2.0:

Бущан стал лучшим игроком матча Украина — Испания по версии Whoscored.

Есть и такое мнение:

На нашем сайте вышла адаптация материала от The Athletic под заголовком "Левый защитник — самое уязвимое место Манчестер Сити".

Оказывается, вам есть что обсудить с фанатами "горожанам".

По информации журналиста Саймона Стоуна, Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта с Полем Погба.

Без шансов. Ему даже 30 еще нет.

Ливерпуль подтвердил разрыв крестообразных связок у Вирджила ван Дейка.

Заря получила остаток долга по Виллиану Гомесу от Крузейро.

Они прозвище все-таки поменяли?

Никита Евтушенко, Football.ua