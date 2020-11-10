Италия

Апелляционный комитет федерации футбола Италии оставил наказание Наполи в силе.

Федерация футбола Италии отклонила апелляцию Наполи по поводу технического поражения и снятия одного очка за неявку на матч третьего тура Серии А против Ювентуса — сообщает Football Italia.

По мнению жюри, Наполи не предпринял все возможное, чтобы матч состоялся, а потом прикрылся запретом на вылет в Турин от медицинской комиссии провинции Катанья.

По регламенту в Неаполе должны были остаться на карантине только игроки с положительным тестом на коронавирус (в данном случае — Эльмас и Зьелински), а остальная команда сдать повторные анализы и отправиться в город проведения матча и там ждать результатов.

Наполи не намерен сдаваться и собирается подать апелляцию в НОК Италии, а затем, в случае неудачи, в гражданский суд.

Ранее апелляционный комитет оставил в силе техническое поражение Ромы в матче первого тура против Вероны.