Италия

Андреа Каннаваро будет выступать за юношескую команду "орлов".

Андреа Каннаваро продолжит путь своих отца и дяди, став профессиональным футболистом — сообщил официальный сайт Лацио.

Андреа начинал постигать футбольную премудрость в академии китайского Гуанчжоу Эвергранд, который тренировал его отец, чемпион мира и обладатель Золотого мяча, Фабио Каннаваро.

В октябре Каннаваро-младшему исполнилось 16 лет и он вернулся в Италию, где присоединился к Лацио. Поначалу Андреа будет играть за команду U-17.

Его отец, 47-летний Фабио Каннаваро, как и его младший брат (39) Паоло, родились в Неаполе и начинали играть на позиции центрального защитника за Наполи, однако Фабио достиг всевозможных высот, выступая за Наполи, Парму, Интер, Ювентус, Реал, Аль-Ахли и национальную сборную, а Паоло ограничился молодежной сборной Италии и выступлениями за Наполи, Парму, Верону и Сассуоло.