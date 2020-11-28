Италия

Даниэле Фаджиано проработал в клубе три месяца.

Неудачные результаты Дженоа в нынешнем сезоне привели к существенным изменениям в руководстве — сообщает Football Italia.

По информации источника из структуры "грифонов", утром субботы, 28 ноября, на базе клуба произошел конфликт между президентом Энрико Прециози и спортивным директором Даниэле Фаджиано. Ближе к обеду стало известно, что Фаджиано уволен.

Интересно, что теперь уже экс-директор был назначен на свой пост лишь в августе 2020 года.

В сезоне-2020/21 Дженоа занимает предпоследнее место в Серии А, но сумела пройти в Кубке Италии Сампдорию и встретится в 1/8 финала с Ювентусом.