Италия

Итальянский клуб хочет сохранить своего полузащитника.

Милан близок к подписанию нового контракта с Франком Кессье, сообщает Calciomercato.

По информации источника "россонерри" хотят предложить 23-летнему игроку соглашение на два года. Сам полузащитник также не против продолжить выступления на Сан Сиро.

Действующий контракт Кессье с Миланом рассчитан до 2022 года, но в клубе надеются, что им удастся заключить новое соглашение с футболистом до конца года.

В текущем сезоне Кессье провел в составе Милана 15 игр, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав в стартовых девяти играх 23 очка.

В Лиге Европы Милан набрал семь баллов в четырех поединках и занимает в своей группе второе место.

Ранее сообщалось, что главный тренер Милана Стефано Пьоли выздоровел после коронавируса.