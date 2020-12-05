Футболист все же останется в Италии.
Марио Балотелли, Getty Images
05 декабря 2020, 19:17
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли продолжит свою карьеру в клубе Серии В Монце. Об этом сообщает Transfermarkt.
По информации издания, форвард пройдет медобследование уже седьмого декабря, после которого должен подписать контракт.
Последним клубом Марио была Брешия, которую он покинул летом 2020 года. Также СМИ пишут, что Балотелли может переехать в Бразилию.
Отметим, Монца — клуб бывшего владельца Милана Сильвио Берлускони. Он приобрел команду за 3 млн евро и профинансировал ее, благодаря чему она вышла в Серию В и уже усилилась форвардом Кевином-Принцом Боатенгом.