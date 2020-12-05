Италия

Футболист все же останется в Италии.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли продолжит свою карьеру в клубе Серии В Монце. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации издания, форвард пройдет медобследование уже седьмого декабря, после которого должен подписать контракт.

Последним клубом Марио была Брешия, которую он покинул летом 2020 года. Также СМИ пишут, что Балотелли может переехать в Бразилию.

Отметим, Монца — клуб бывшего владельца Милана Сильвио Берлускони. Он приобрел команду за 3 млн евро и профинансировал ее, благодаря чему она вышла в Серию В и уже усилилась форвардом Кевином-Принцом Боатенгом.