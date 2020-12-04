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Скандальный форвард будет зарабатывать в Бразилии 2,5 млн евро в год, если трансфер состоится.

Нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента после разрыва соглашения с Брешией минувшим летом, в ближайшее трансферное окно может отправиться покорять чемпионат Бразилии.

Как сообщает журналист Николо Скира, 30-летний итальянец близок к подписанию контракта с Васко да Гама, срок с которым будет рассчитан до декабря 2021 года.

Если данный переход в итоге состоится, Балотелли будет зарабатывать в клубе из Рио-де-Жанейро 2,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Балотелли поддерживал форму с командой Серии D Франчьякорта, а также что им интересовался Барнсли, выступающий во втором по силе дивизионе Англии.