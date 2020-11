Выпускник академии туринского Ювентуса Клаудио Маркизио, проведший в своей карьере футболиста 327 матчей в составе "бьянконери", посредством сообщения в социальной сети Twitter обратился к французскому полузащитнику Манчестер Юнайтед и национальной сборной Франции Полю Погба с призывом вернуться в Пьемонт.

Бывший игрок сборной Италии прокомментировал последний пост экс-партнера по команде, который в данный момент сезона находится в составе сборной Франции, где ведет подготовку к предстоящей игре против Швеции (17 ноября, 21:45).

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉...you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend