Италия

Воспитанник туринского Ювентуса призвал бывшего партнера по команде вернуться в стан "Старой Синьоры".

Выпускник академии туринского Ювентуса Клаудио Маркизио, проведший в своей карьере футболиста 327 матчей в составе "бьянконери", посредством сообщения в социальной сети Twitter обратился к французскому полузащитнику Манчестер Юнайтед и национальной сборной Франции Полю Погба с призывом вернуться в Пьемонт.

Бывший игрок сборной Италии прокомментировал последний пост экс-партнера по команде, который в данный момент сезона находится в составе сборной Франции, где ведет подготовку к предстоящей игре против Швеции (17 ноября, 21:45).

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉...you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

"Пожалуйста, вернись в Ювентус, ты снова будешь счастлив, и я тоже", — оставил комментарий под публикацией Погба Маркизио.

Футболисты провели в Турине совместно четыре сезона, прежде чем Погба перешел в Манчестер Юнайтед за 100 млн евро. Однако своим нынешним положением в составе "красных дьяволах" француз явно недоволен: "У меня никогда не было такого тяжелого периода в карьере. Сборная Франции — это глоток свежего воздуха", — сказал он в интервью RTL France.