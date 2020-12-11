Италия

Испанский нападающий сможет сыграть против Дженоа.

FIGC сократил срок бана нападающего Ювентуса Альваро Мораты до одного матча. Это означает, что он сможет сыграть против Дженоа.

Нападающий "бьянконери" получил красную карточку в конце матча против Беневенто. Согласно регламенту, испанский нападающий был дисквалифицирован на два следующих поединка за нецензурные выражения в адрес арбитра.

Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Апелляция Ювентуса привела к сокращению дисквалификации до одной игры с двух. В заявлении говорится, что FIGC также оштрафует Альваро Морату на восемь тысяч евро.