Испанский нападающий сможет сыграть против Дженоа.
Альваро Мората, getty images
11 декабря 2020, 18:59
FIGC сократил срок бана нападающего Ювентуса Альваро Мораты до одного матча. Это означает, что он сможет сыграть против Дженоа.
Нападающий "бьянконери" получил красную карточку в конце матча против Беневенто. Согласно регламенту, испанский нападающий был дисквалифицирован на два следующих поединка за нецензурные выражения в адрес арбитра.
Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча
Апелляция Ювентуса привела к сокращению дисквалификации до одной игры с двух. В заявлении говорится, что FIGC также оштрафует Альваро Морату на восемь тысяч евро.