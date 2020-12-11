FIGC сократил срок бана нападающего Ювентуса Альваро Мораты до одного матча. Это означает, что он сможет сыграть против Дженоа.

Нападающий "бьянконери" получил красную карточку в конце матча против Беневенто. Согласно регламенту, испанский нападающий был дисквалифицирован на два следующих поединка за нецензурные выражения в адрес арбитра.

Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Апелляция Ювентуса привела к сокращению дисквалификации до одной игры с двух. В заявлении говорится, что FIGC также оштрафует Альваро Морату на восемь тысяч евро.