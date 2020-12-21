Италия

Португальский тренер дал комментарий после матча.

В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому.

Паулу Фонсека считает, что во второй половине игры его подопечные были мальчиками.

"Я не хочу искать оправданий. Команда играла очень интенсивно в первом тайме, но наш второй тайм был детским: мужчины против мальчиков.

Рома была растянутой, не агрессивной, и это фатально против такой команды, как Аталанта. Это было не из-за физики, это было психологическим, вопрос отношения.

Мы хорошо сыграли 25 минут, потом полностью изменили настрой. Такого не должно быть. Мы хотим побеждать в каждой игре, и если бы команда сохранила настрой первого тайма, мы вполне могли бы выиграть", — передает слова Фонсеки Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.