Италия

Статистический портал оценил участников поединка.

В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому.

Статистический портал Whoscored оценил участников матча. Так, украинский полузащитник Руслан Малиновский получил 6,7.

Лучшим же игроком матча стал Йосип Иличич, который появился на поле по ходу матча, забив гол и сделав две результативные передачи.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.