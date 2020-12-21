Италия

Клуб 3 месяца не может победить в Серии А.

В Дженоа сменился главный тренер спустя 12 туров без побед в итальянском чемпионате.

Роландо Маран отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

На посту наставника клуба его сменил Давиде Баллардини. 56-летний специалист в четвертый раз будет руководить Дженоа. Ранее он уже работал в клубе в 2010-2011-м, 2013-м и 2017-2018-м.

Отметим, что команда из Генуи выиграла лишь стартовый матч чемпионата Италии в сентябре, а затем потерпела 8 поражений и 4 раза сыграла вничью.

Дженоа занимает 19-е место в таблице Серии А, имея в своем активе 7 очков. Помимо этого, клуб находится в зоне вылета.

Ранее клуб из Генуи уволил своего спортивного директора Даниэле Фаджиано, проработавшего в Дженоа три месяца.