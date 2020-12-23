Италия

Двое подопечных Дженнаро Гаттузо досрочно завершили игру против Лацио из-за повреждений, но через трое суток были вновь брошены в бой.

В преддверии поединка в рамках четырнадцатого тура итальянской Серии А против Торино, неаполитанский Наполи привычным образом опубликовал заявку на предстоящую домашнюю игру, которая могла бы абсолютно не вызвать интереса у болельщиков, если бы не два футболиста, которые в нее попали.

Речь идет о центральном защитнике Калиду Кулибали и нападающем Ирвинге Лосано, которые менее чем трое суток назад не сумели доиграть до финального свистка в противостоянии против римского Лацио.

И если у сенегальского футболиста было мышечное повреждение, которое вынудило его покинуть пределы поля на 55-й минуте, то мексиканец, завершивший игру почти на 20 минут позднее, с трудом самостоятельно пересек боковую границу игровой зоны, после чего его пришлось усилиями медперсонала команды уносить на руках в подтрибунное помещение.

Основываясь на том, что Лосано покидал чашу Стадио Олимпико на костылях, увидеть его в заявке на игру через трое суток было действительно неожиданным моментом.

Заявка Наполи на игру против Торино: Оспина, Мерет, Контини; Ди Лоренцо, Гулам, Хисай, Кулибали, Малькюи, Максимович, Манолас, Ррахмани, Марио Руи; Демме, Эльмас, Лоботка, Фабиан Руис, Зелински, Бакайоко; Лосано, Петанья, Политано, Инсинье, Льоренте.

Напомним, что ранее "южанам" удалось в суде отстоять свое право сразиться против туринского Ювентуса в гостевом поединке, за который изначально они получили техническое поражение (0:3) в результате неявки, вызванной карантинными ограничениями.

Матч Наполи — Торино состоится в среду, 23 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.