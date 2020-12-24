Италия

Наставник "россонери" восхитился лидерством своих подопечных в Серии А.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказался о своем клубе после поединка 14-го тура Серии А против Лацио (3:2).

После 14 туров "россонери" лидируют в чемпионате Италии, опережая миланский Интер на одно очко.

"Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное.

Лацио – мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали.

Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче", – цитирует Пьоли Football Italia.

Ранее наставник Милана заявлял, что он находится в нужном месте в нужное время.