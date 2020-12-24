Наставник "россонери" восхитился лидерством своих подопечных в Серии А.
Стефано Пьоли, Getty Images
24 декабря 2020, 10:55
Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказался о своем клубе после поединка 14-го тура Серии А против Лацио (3:2).
После 14 туров "россонери" лидируют в чемпионате Италии, опережая миланский Интер на одно очко.
"Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает нечто невероятное.
Лацио – мастеровитая и физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали.
Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче", – цитирует Пьоли Football Italia.
Ранее наставник Милана заявлял, что он находится в нужном месте в нужное время.