Италия

Клуб намерен сосредоточиться на молодых талантах.

Семейство Фридкиных, владеющее Ромой, намерено кардинально поменять кадровую политику клуба — утверждает Sky Sport Italia.

Учитывая непростое экономическое положение и достигшую критического значения зарплатной ведомости, Рома лишь в крайнем случае (при благоприятном стечении обстоятельств) будет рассматривать возможность приобретения дорогих игроков с высокой зарплатой.

В связи с этим можно забыть о потенциальном переходе в Рому Аркадиуша Милика из Наполи, зато все настойчивее говорят о покупке Брайана Рейнольдса из ФК Даллас.

Восходящей звезде сборной США 19 лет, однако трудность с его приглашением заключается в том, что на Байана также претендует Ювентус.

Ранее сообщалось, что Рома не смогла договориться с Виктором Коваленко.

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