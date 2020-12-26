Италия

Украинец не захотел переезжать в Рим.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваенко отказался от перехода в римскую Рому и выбрал Аталанту. Об этом сообщает TuttoAtalanta.com.

По информации источника, футболист уже поставил подпись под предварительным контрактом с Аталантой, но до этого рассматривал предложение от "волков", которое, по всей видимости, его не устроило.

Читай также: Коваленко заинтересовал Бенфику

Также сообщается, что соглашение Коваленко с бергамасками будет действовать четыре года.

Ранее сообщалось, что Коваленко отказался продлевать контракт с Шахтером и сделал выбор в пользу Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.