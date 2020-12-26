Украинец не захотел переезжать в Рим.
Виктор Коваленко, Getty Images
26 декабря 2020, 13:45
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваенко отказался от перехода в римскую Рому и выбрал Аталанту. Об этом сообщает TuttoAtalanta.com.
По информации источника, футболист уже поставил подпись под предварительным контрактом с Аталантой, но до этого рассматривал предложение от "волков", которое, по всей видимости, его не устроило.
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Также сообщается, что соглашение Коваленко с бергамасками будет действовать четыре года.
Ранее сообщалось, что Коваленко отказался продлевать контракт с Шахтером и сделал выбор в пользу Европы.
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