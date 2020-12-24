Италия

Ювентус и Рома готовы начать борьбу за Брайана Рейнольдса.

Защитник ФК Даллас Брайан Рейнольдс привлек внимание Ювентуса и Ромы — уверяет Sport Mediaset.

Рома уже предложила 8 миллионов евро Далласу и ведет переговоры с представителями 19-летнего игрока, контракт которого истекает в 2024 году.

Ювентус некоторое время следил за перспективным игроком юношеских и молодежных сборных США и намерен в переговорах с Брайаном "разыграть карту" Уэстона Маккенни, еще одного американца, отлично вписавшегося в коллектив "бьянконери" (к слову, Маккенни, как и Рейнольдс, родом из Техаса).

Ювентус намерен договориться с Далласом и самим футболистов уже в январе, однако в первой команде заняты все квоты на игроков не из ЕС. По информации Sport Mediaset, "старая синьора" намерена действовать в "тандеме" с другим клубом Серии А, чтобы, приобретя Рейнольдса, тут же отправить его в аренду. Среди вариантов называют Сампдорию и Кальяри.

За свою клубную карьеру Рейнольдс выступал за Даллас (27 матчей в МЛС) и провел гол в аренде в Норс Тексас, выступающем в третьем по рангу дивизионе североамериканского футбола (10, 1). С его игрой вы можете ознакомиться на видео:

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