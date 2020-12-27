Италия

Португалец рассказал о становлении своего сына, как футболиста.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не знает, сможет ли его сын стать профессиональным футболистом.

"Посмотрим, будет ли он отличным игроком. Иногда он пьет колу, газированные напитки, ест картофельные чипсы и знает, что меня это раздражает. Иногда я говорю ему, что после беговой дорожки ему следует нырнуть в холодную воду, чтобы поправиться, а он говорит: "Папа, а там так холодно".

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"Это нормально, ему десять лет. У него есть потенциал. У него хорошая скорость, он хорошо ведет мяч. Но это еще ничего, этого мало. Я всегда говорю вам, что чтобы стать футболистом требуется много труда и самоотверженности.

Я не собираюсь давить на него, чтобы он стал футболистом, но если он спросит меня, хочу ли я, то конечно, хочу. Однако я особенно хочу, чтобы он был лучшим, будь он футболистом или врачом", — сказал Роналду во время церемонии вручения награды Globe Soccer Awards.

Отметим, что сыну Роналду Криштиану-младшему сейчас 10 лет и он занимается футболом в академии Ювентуса. Ранее он выступал за Реал.

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