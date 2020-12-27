Италия

Португалец получил престижную награду.

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Конкурировали с португальцем за данную награду Лионель Месси из Барселоны, Мохаммед Салах из Ливерпуля и Роналдиньо — экс-игрок Барселоны.

Большую часть своей карьеры Роналду провел в мадридском Реале. Также он выступал за Спортинг и Манчестер Юнайтед.

Отметим, что со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и является лучшим бомбардиром своей сборной.

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