Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Конкурировали с португальцем за данную награду Лионель Месси из Барселоны, Мохаммед Салах из Ливерпуля и Роналдиньо — экс-игрок Барселоны.

🏆 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey