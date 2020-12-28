Италия

Непосредственно перед вручением награды случился интересный поворот событий.

Накануне состоялась церемония вручения наград в различных номинациях лучшим футболистам и тренерам по версии Globe Soccer Awards.

По ее итогу, португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду был признан лучшим игроков XXI века, а польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски дополнил звание игрока года по версии FIFA наградой в аналогичной категории, но уже от Globe Soccer.

Однако, как сообщает итальянское издание Tuttosport, событие в Дубае не прошло без неожиданных моментов. По информации источника, который ссылается на агента игрока Жорже Мендеша, Криштиану Роналду принял решение отказаться от награды лучшему игроку 2020 года, в которой изначально победил благодаря большему числу голосов от болельщиков, по причине того, что посчитал это "несправедливым" по отношению ко вкладу польского коллеги по амплуа.

Напомним, что Левандовски стал автором 55 голов в 2020-м году, что помогло его команде поднять над головой все трофеи на внутренней арене, а также завоевать кубок Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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